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الكرملين يرحب بالإرادة السياسية الأمريكية للحفاظ على معاهدة "ستارت-3"

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الكرملين يرحب بالإرادة السياسية الأمريكية للحفاظ على معاهدة "ستارت-3" الكرملين يرحب بالإرادة السياسية الأمريكية للحفاظ على معاهدة "ستارت-3"

مصراوي Masrawy

01:13 م الأربعاء 20 يناير 2021

موسكو - أ ش أ

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين يرحب بإبداء الولايات المتحدة للإرادة السياسية، بشأن تمديد معاهدة تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3".

ووصف بيسكوف هذه المعاهدة بحجر الأساس من وجهة نظر الاستقرار الاستراتيجي العالمي والأمن الدولي ، مضيفا - حسبما أفادت قناة اليوم - " كما تعرفون، تدعو روسيا والرئيس الروسي، باستمرار إلى الحفاظ على هذه الوثيقة فائقة الأهمية للاستقرار الاستراتيجي والأمن في العالم".

وتابع بيسكوف القول : "لذلك، إذا ثبت بالفعل ظهور الإرادة السياسية لدى زملائنا الأمريكيين في المحافظة على هذه الوثيقة من خلال تمديدها الأولي، فلن يكون ذلك إلا موضع ترحيب".

ف أ / نوون /س.ع

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