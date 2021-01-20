★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

(وكالات):

يصدر الرئيس الأمريكي المُنتخب جو بايدن فور دخوله إلى البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، 17 أمرا رئاسيا يعود فيها عن إجراءات اتخذتها إدارة دونالد ترامب، ومنها التعهد بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس حول المناخ وإلى منظمة الصحة العالمية، كما نقلت "يورونيوز" عن مستشاروه.

ومن المُقرر أيضًا أن يلغي مرسوم الهجرة المثير للجدل الذي اعتمده سلفه لمنع رعايا دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة.

كما سيعلق أعمال بناء جدار على حدود المكسيك وتمويله بموازنة من البنتاجون، وهي مسألة أثارت في السنوات الأربع الماضية معارك سياسية وقضائية حادة.