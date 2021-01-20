البدء في أعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعي بقها في القليوبية

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلنت المهندسة أمل فوزي، رئيس مدينة قها، اليوم الأربعاء، البدء في أعمال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعي للمدينة، بالتنسيق مع شركة غاز مصر.

وأضافت رئيس المدينة، اليوم، أن لجنة مشتركة عاينت الشوارع على الطبيعة، لمعرفة مسار الحفر، وجرى البدء الفعلي في العمل بشارع بورسعيد حتى مساكن توشكى.

وأكدت "فوزي"، أن أعمال التجميل للشوارع وتقديم الخدمات للأهالي يسيران جنبًا إلى جنب، موضحة أنه سيجرى تجميل وزراعة الأشجار وتركيب بلاط الإنترلوك بشارع القسم، ومنطقة مدرسة قها الرسمية للغات، والمعهد الديني، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالي.