طوارئ بجنوب سيناء بسبب الطقس السيئ- صور

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جنوب سيناء- رضا السيد:

شهدت محافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، هبوب رياح شديدة، وانخفاض في درجات الحرارة.

وأعلنت الأجهزة التنفيذية بكافة مدن المحافظة، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين مراكز العمليات الفرعية بالوحدات المحلية، ومركز العمليات الرئيسي بديوان عام المحافظة.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى، ومد مدينة سانت كاترين بمواد غذائية وبترولية، تحسبًا لحدوث أي طارئ خاصة أن المدينة تشهد انخفاض شديد في درجات الحرارة.

وقال المحافظ إن الطرق والموانئ البحرية تعمل بشكل طبيعي حتى الأن، ويجري متابعة مجريات الأمور بجميع مدن المحافظة من خلال المركز التكنولوجي المتقدم بمدينة شرم الشيخ.