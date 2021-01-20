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تعيين الدكتور محمد شكر قائمًا بأعمال عميد كلية هندسة بني سويف

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تعيين الدكتور محمد شكر قائمًا بأعمال عميد كلية هندسة بني سويف تعيين الدكتور محمد شكر قائمًا بأعمال عميد كلية هندسة بني سويف

مصراوي Masrawy

01:18 م الأربعاء 20 يناير 2021

بني سويف- حمدي سليمان:
قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، تعيين الدكتور محمد شكر ندا قائمًا بأعمال عميد كلية الهندسة، خلفًا للدكتور سامح أحمد جلال.
وحصل الدكتور محمد شكر ندا على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1989، وماجستير في التخطيط العمراني عام 1994، والدكتوراه في الهندسة المعمارية تحت إشراف مشترك بين جامعة القاهرة وجامعة كارنيجي ميلون بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال تطبيقات الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي في العمارة والعمران عام 1999.
كما حصل الدكتور "شكر" على العديد من الجوائز، ومنها أفضل بحث في المؤتمر الدولي الأول للتخطيط عام 2006، وجائزة أفضل بحث في المؤتمر العربي السادس لنظم المعلومات الجغرافية عام 2005.

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