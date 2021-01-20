دشنتها صباح اليوم.. "الشريف" يكشف تفاصيل مبادرة "أصدقاء أمانة العاصمة المقدسة"

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لتعزيز ثقافة العمل التطوعي وتحقيق التنمية المستدامة وغرس قيم المواطنة

كشف المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف عن مبادرة أصدقاء الأمانة التي دشنها اليوم أمين مكة المكرمة المهندس محمد بن عبدالله القويحص .

وأضاف "الشريف" أن مبادرة أصدقاء أمانة العاصمة المقدسة من المبادرات والبرامج التطوعية الهادفة إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي إذ يحقق المشروع التنمية المستدامة ويغرس قيم المواطنة بين أفراد من المجتمع عبر تحفيز فرق العمل التطوعية وتفعيل البرامج والمبادرات وتنظيم الأعمال المختلفة الموجهة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن أمانة العاصمة المقدسة سوف تستقبل الأفكار من الممنوحين عضوية أصدقاء الأمانة والاقتراحات من العملاء والمواطنين الراغبين في المشاركة في الأفكار والاقتراحات والملاحظات التي تسهم في تطوير والارتقاء بالعاصمة المقدسة على مستوى الخدمات .

وتهدف المبادرة لعمل لقاءات دورية بين المواطنين وأمين العاصمة المقدسة والمسؤولين بالأمانة ومشاركة الأفكار والاقتراحات مع جميع شرائح المجتمع والعمل على تحسين وتطوير العاصمة المقدسة وإيجاد تجربة عميل مميزة .

وأفادت بأنه يمكن التواصل حول هذه المبادرة بإرسال البيانات الشخصية الاسم الثلاثي ورقم الجوال والمؤهل العلمي على واتساب رقم (0570555911).

أمانة العاصمة المقدسة