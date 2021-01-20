الطائف.. ضبط صيدلية تتاجر بالأدوية غير المرخصة.. والعامل غير مصنّف

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"الصحة" أحالتهم إلى لجنة المخالفات وأكّدت استمرارها في مراقبة المنشآت الصحية

ضبطت "صحة الطائف" بالتعاون مع الجهات الأمنية، صيدلية تقوم ببيع أدوية غير مرخصة من هيئة الغذاء والدواء، وكذلك وجود صيدلي يعمل بالصيدلية غير مرخّص من وزارة الصحة، وليست لديه شهادة تصنيف من هيئة التخصّصات الصحية.

تفصيلاً؛ أثبتت تحريات "صحة الطائف" قيام الصيدلية ببيع أدوية غير مرخصة من هيئة الغذاء والدواء، وكذلك وجود بائع يمارس عملية بيع الأدوية كصيدلي، وهو غير مصنّف من هيئة التخصّصات الصحية، ويقوم بإعطاء الحقن الطبية للمرضى وسط بيئة لا توفر الحد الأدنى من الاشتراطات الطبية والصحية، في تجاوزٍ خطيرٍ يهدّد صحة وسلامة المرضى ويخالف الأنظمة.

وبعد إعداد المحاضر التي تثبت الواقعة، قامت فرق الالتزام بإحالة الصيدلية إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة.

وأكّدت "صحة الطائف"، لـ"سبق"، استمرار جولاتها التفتيشية المفاجئة، وكذلك متابعة ما يصل من بلاغات من قِبل مستفيدي الخدمة على (٩٣٧).

ولفتت "صحة الطائف" إلى أنها لن تتهاون مع أي قصورٍ يمسُّ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أيّ مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية، بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات، وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة الالتزام بـ "صحة الطائف" نفّذت ٢١٩٦ جولة تفتيشية خلال عام ٢٠٢٠، كما تمّ استقبال ما يقارب ١٣٥٢ بلاغاً للفترة نفسها.

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