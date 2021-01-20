أخبار عاجلة

مواجهات مع الشرطة وأعمال نهب في مظاهرات ضد حظر التجول بهولندا -
صحراء "حسمى" .. وجهة سياحية مميزة ومقصد رئيس لمحبي "الكشتة" -
"يوتيوب" ينفذ العقوبات الأمريكية ويحذف قنوات "الحوثي" -
2021 بداية خارطة جديدة لخطة خمسية رسم فيها "ولي العهد" استراتيجية رفع جودة الحياة والتنمية المستدامة -
"كفاءة": "#جهازك_يفزع_لك" مع تطبيق "تأكد" -
مانشستر يونايتد يقصي ليفربول من الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي -
إستراتيجية صندوق الاستثمارات.. مرحلة تنموية جديدة لخلق قوة استثمارية رائدة للعمق العربي والإسلامي -
الخارجية الأمريكية: الهجوم الأخير على الرياض كان يستهدف المدنيين -
"شرطة الرياض": القبض على مواطنين للاشتباه في تورطهما بملابسات اختفاء ووفاة مواطنة بالخرج -
أمانة المدينة المنورة تفتح باب إبداء الرغبات للتقديم على مشروع تطوير أرض بالمنطقة المركزية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير التعليم يكشف نظام امتحانات الثانوية العامة 2021

Print
وزير التعليم يكشف نظام امتحانات الثانوية العامة 2021 وزير التعليم يكشف نظام امتحانات الثانوية العامة 2021

مصراوي Masrawy

01:00 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- مصراوي:

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نظام الامتحانات للثانوية العامة 2020/2021، وأنه يعتمد على النظام الإلكتروني بشكل متكامل بدون تدخل للعنصر البشري، ويقضي على ظاهرة "شاومينج" بتسريب الامتحانات.

وقال شوقي: "لن يكون هناك أي عنصر بشري علي الإطلاق، حيث سيقوم الكمبيوتر بإعداد الامتحان في 5 ثواني وذلك قبل الامتحان مباشرة ولن يستطيع أحد معرفته، لأ أنا شخصيا أو أيا من زملائي، ولن يكون هناك شيء اسمه شاومينج".

وأضاف شوقي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن النموذج معد في 30 سؤالا، ويقوم الكمبيوتر بتفنيطه، علي حد وصفه، أي أن السؤال رقم 5 قد يكون لدى أخر رقم 19 وهكذا، وذلك لضمان توازن الأسئلة بين الجميع، قائلاً: "الغش والتسريب سيكون مستحيل وفقا لهذا النظام، لاسيما وأن العدالة في الثانوية العامة أساسية".

وتابع شوقي، أن البعض لا يزال متخوفا من التكنولوجيا رغم أننا في السنة الثالثة من تطبيقها، بل وأصبح لدينا كم تكنولوجي أكبر مرتين عن ذي قبل، وتم التفكير في كافة السيناريوهات بما يحقق العدالة للجميع وحق جميع الطلاب في أداء امتحان عادل، بقوله: "حق الاولاد في أداء امتحان بشكل عادل مسئوليتنا، وأي طفل يحصل له مشكلة فهو مسئولينا، واطمئن الجميع هيأخذ فرصة عادلة".​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

شبكة عيون الإخبارية