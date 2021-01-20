وزير التعليم يكشف نظام امتحانات الثانوية العامة 2021

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نظام الامتحانات للثانوية العامة 2020/2021، وأنه يعتمد على النظام الإلكتروني بشكل متكامل بدون تدخل للعنصر البشري، ويقضي على ظاهرة "شاومينج" بتسريب الامتحانات.

وقال شوقي: "لن يكون هناك أي عنصر بشري علي الإطلاق، حيث سيقوم الكمبيوتر بإعداد الامتحان في 5 ثواني وذلك قبل الامتحان مباشرة ولن يستطيع أحد معرفته، لأ أنا شخصيا أو أيا من زملائي، ولن يكون هناك شيء اسمه شاومينج".

وأضاف شوقي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن النموذج معد في 30 سؤالا، ويقوم الكمبيوتر بتفنيطه، علي حد وصفه، أي أن السؤال رقم 5 قد يكون لدى أخر رقم 19 وهكذا، وذلك لضمان توازن الأسئلة بين الجميع، قائلاً: "الغش والتسريب سيكون مستحيل وفقا لهذا النظام، لاسيما وأن العدالة في الثانوية العامة أساسية".

وتابع شوقي، أن البعض لا يزال متخوفا من التكنولوجيا رغم أننا في السنة الثالثة من تطبيقها، بل وأصبح لدينا كم تكنولوجي أكبر مرتين عن ذي قبل، وتم التفكير في كافة السيناريوهات بما يحقق العدالة للجميع وحق جميع الطلاب في أداء امتحان عادل، بقوله: "حق الاولاد في أداء امتحان بشكل عادل مسئوليتنا، وأي طفل يحصل له مشكلة فهو مسئولينا، واطمئن الجميع هيأخذ فرصة عادلة".​