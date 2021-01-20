توغل جديد لميليشيات إثيوبية شرق السودان

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مصراوي Masrawy

الخرطوم - (د ب أ):

أفاد موقع "سودان تريبيون"، اليوم الأربعاء، بأن ميليشيات إثيوبية توغلت بمنطقة "دبلوب" بالقرب من العلاو في الفشقة بولاية القضارف المتاخمة للشريط الحدودي مع إثيوبيا.

ونقل الموقع عن مزارعين محليين أن ميليشيات إثيوبية قطعت الطريق أمام أكثر من 30 مزارعا وعاملا بمشروع الكردية وأطلقوا النيران بكثافة، مع أسفر عن إصابة شخص واحد على الأقل.

وأضافت أنه تم استدعاء قوات سودانية إلى المنطقة وأنها ما زالت تلاحق المعتدين وتمشط المنطقة.

وتشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توترا لافتا بعد أن أعاد الجيش السوداني في تشرين ثان/نوفمبر الماضي انتشاره وتمركزه في مناطق الفشقة على الحدود الشرقية لأول مرة منذ عام 1995 ، وأعلن لاحقا أنه استرد هذه المساحات من قوات وميليشيات إثيوبية.

وتتهم الخارجية الإثيوبية القوات المسلحة السودانية بتأجيج الأوضاع على الحدود بالتوغل في الآونة الأخيرة داخل إثيوبيا واحتلال أراضيها الزراعية.