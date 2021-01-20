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: الأسواق الأجنبية ستنتج 350 مليون جرعة من لقاح سبوتنك V سنويًا

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روسيا: الأسواق الأجنبية ستنتج 350 مليون جرعة من لقاح سبوتنك V سنويًا : الأسواق الأجنبية ستنتج 350 مليون جرعة من لقاح سبوتنك V سنويًا

مصراوي Masrawy

12:54 م الأربعاء 20 يناير 2021

موسكو -أ ش أ
قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، إن الأسواق الأجنبية ستتمكن من إنتاج 350 مليون جرعة من لقاح (سبوتنك V) ضد في السنة.
وأضاف مانتوروف -في تصريح اليوم الأربعاء- : "لقد بدأنا إنتاج (سبوتنك V) في الخارج في دول (كازاخستان - كوريا الجنوبية - الصين - الهند - بيلاروسيا)، ونحن نتطلع الآن إلى عمليات التوريد من الأسواق الأجنبية إلى البلدان الأخرى بإجمالي حوالي 350 مليون جرعة في السنة".
وأوضح أنه تم تسجيل هذا اللقاح الروسي في تسع دول حتى الآن، هي (بيلاروسيا - صربيا - الأرجنتين - الجزائر - بوليفيا - فلسطين - فنزويلا - باراجواي - تركمانستان).
يُشار إلى أنه تم حتى الآن تسجيل لقاحين في هما (سبوتنيك V) ويطوره مركز "جامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني (إيبيفاك كورونا) ويطوره مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي.

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