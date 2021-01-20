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دراسة حديثة: لقاح "فايزر" يقي من سلالة "كورونا" المكتشفة في بريطانيا

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دراسة حديثة: لقاح "فايزر" يقي من سلالة "كورونا" المكتشفة في بريطانيا دراسة حديثة: لقاح "فايزر" يقي من سلالة "كورونا" المكتشفة في بريطانيا
رويترز: النتائج المبشّرة تستند إلى تحليل عيّنات دم المشاركين في التجارب

دراسة حديثة: لقاح

كشفت نتائج فحوص مختبرية، اليوم الأربعاء، أن لقاح كوفيد-19 الذي توصلت إليه شركتا "فايزر وبيونتيك" سيقي، على الأرجح، من السلالة الأشد عدوى من فيروس "كورونا"، التي اكتُشفت في بريطانيا وانتشرت حول العالم.

وبحسب وكالة "رويترز"، تستند النتائج المبشرة، إلى تحليل عيّنات دم المشاركين في التجارب وتحليل مكثّف مقارنة بالتحليلات التي نشرتها شركة "فايزر" الأمريكية، الأسبوع الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، قالت "فايزر" إن دراسة مختبرية مشابهة أظهرت أن اللقاح فعّال ضدّ تحوّر أساسي واحد يُسمّى "إن501 واي"، الذي رُصد في السلالتيْن الجديدتيْن المكتشفتيْن في بريطانيا وجنوب إفريقيا. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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