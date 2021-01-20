أخبار عاجلة

مواجهات مع الشرطة وأعمال نهب في مظاهرات ضد حظر التجول بهولندا -
صحراء "حسمى" .. وجهة سياحية مميزة ومقصد رئيس لمحبي "الكشتة" -
"يوتيوب" ينفذ العقوبات الأمريكية ويحذف قنوات "الحوثي" -
2021 بداية خارطة جديدة لخطة خمسية رسم فيها "ولي العهد" استراتيجية رفع جودة الحياة والتنمية المستدامة -
"كفاءة": "#جهازك_يفزع_لك" مع تطبيق "تأكد" -
مانشستر يونايتد يقصي ليفربول من الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي -
إستراتيجية صندوق الاستثمارات.. مرحلة تنموية جديدة لخلق قوة استثمارية رائدة للعمق العربي والإسلامي -
الخارجية الأمريكية: الهجوم الأخير على الرياض كان يستهدف المدنيين -
"شرطة الرياض": القبض على مواطنين للاشتباه في تورطهما بملابسات اختفاء ووفاة مواطنة بالخرج -
أمانة المدينة المنورة تفتح باب إبداء الرغبات للتقديم على مشروع تطوير أرض بالمنطقة المركزية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مجلس إدارة شركة نقل وتقنيات المياه يعقد اجتماعه الأول في دورته الأولى

Print
مجلس إدارة شركة نقل وتقنيات المياه يعقد اجتماعه الأول في دورته الأولى مجلس إدارة شركة نقل وتقنيات المياه يعقد اجتماعه الأول في دورته الأولى
استمع إلى العرض المقدم عن مراحل تأسيس الشركة.. وما تم إنجازه

مجلس إدارة شركة نقل وتقنيات المياه يعقد اجتماعه الأول في دورته الأولى

ترأس محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة رئيس مجلس إدارة شركة نقل وتقنيات المياه المهندس عبدالله بن إبراهيم العبد الكريم، أمس، اجتماع مجلس إدارة الشركة الأول في دورته الأولى، بحضور جميع أعضاء المجلس.

وثمن رئيس المجلس ثقة أعضاء اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة التي تمثل مالك الشركة "حكومة المملكة العربية " في المجلس لدورته الأولى لمدة خمس سنوات.

واستمع المجلس للعرض المقدم عن مراحل تقدم أعمال تأسيس الشركة وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، كما رحب المجلس وبارك توقيع اتفاقية إسناد خدمات الإدارة بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة، التي ستمكن الشركة من القيام بمهامها ومسؤولياتها، وتمهد لتوقيع اتفاقيات نقل المياه والعمل على أسس تجارية.

وناقش المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله ومنها "دليل حوكمة الشركة، وتشكيل اللجان الخاصة بالمجلس، والهيكل التنظيمي للشركة" واتخذ القرارات اللازمة.

يُذكر أن إنشاء الشركة هو أحد نواتج برنامج التخصيص لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه للحفاظ على مستويات أمن الامداد ولرفع كفاءة الأصول وتخفيض التكاليف، لتضيف الشركة قيمة اقتصادية لقطاع المياه في المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"استثمار في مستقبل السعودية والعالم".. ما الذي يترتب على نمو محفظة الصندوق السيادي السعودي؟

"استثمار في مستقبل السعودية والعالم".. ما الذي يترتب على نمو محفظة الصندوق السيادي السعودي؟

ولي العهد: نسعى لتحقيق تطلعات ملك عظيم وشعب عظيم يسكن وطناً عظيماً اسمه المملكة العربية السعودية

ولي العهد: نسعى لتحقيق تطلعات ملك عظيم وشعب عظيم يسكن وطناً عظيماً اسمه المملكة العربية السعودية

السعودية.. أوامر ملكية بتعيينات وتغييرات في بعض الوازرات والهيئات

السعودية.. أوامر ملكية بتعيينات وتغييرات في بعض الوازرات والهيئات

ثروة السعودية تُهدي المنطقة الشرقية واجهة بحرية بمساحة 200 ألف متر مربع

ثروة السعودية تُهدي المنطقة الشرقية واجهة بحرية بمساحة 200 ألف متر مربع

شبكة عيون الإخبارية