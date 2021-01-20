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محافظ أسيوط يبحث التعاون مع بنك ووزارة قطاع الأعمال

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محافظ أسيوط يبحث التعاون مع بنك مصر ووزارة قطاع الأعمال محافظ أسيوط يبحث التعاون مع بنك ووزارة قطاع الأعمال

مصراوي Masrawy

01:11 م الأربعاء 20 يناير 2021

أسيوطـ محمود عجمي:

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، حمدى جويلي مدير عام بنك الفرع الرئيسي بالقاهرة، ووائل فؤاد محمد ممثل وزارة قطاع الأعمال، لبحث التعاون المشترك.

وأكد المحافظ ضرورة التعاون في إقامة مشروعات تنموية تخدم المواطنين خاصة في القرى والنجوع لتوفير مصدر رزق للمرأة المعيلة والسيدات الريفيات، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد، والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة.

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