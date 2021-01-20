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فض سرادقي عزاء ومصادرة 42 شيشة في الشرقية

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فض سرادقي عزاء ومصادرة 42 شيشة في الشرقية فض سرادقي عزاء ومصادرة 42 شيشة في الشرقية

مصراوي Masrawy

01:09 م الأربعاء 20 يناير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه جرى فض سرادقي عزاء وتغريم عدد من المواطنين لعدم ارتداء الكمامات الواقية؛ وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة المستجد.

وأوضح المحافظ، أن رئاسة مركز ومدينة الزقازيق شنت حملة أسفرت عن فض سرادقي عزاء بقريتي طاروط والزهراء، وإغلاق 5 مقاهي ومصادرة 37 شيشة ورفع 123 حالة إشغال طريق بنطاق بلبيس.

وجرى إغلاق مقهيين مخالفين ومصادرة 5 شيش بديرب نجم، بالإضافة إلى تغريم 22 مواطنًا لعدم ارتداء الكمامة الواقية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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