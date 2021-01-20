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بالصور.. افتتاح المركز المطور للخدمات التموينية بقرية القلعة في قنا

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بالصور.. افتتاح المركز المطور للخدمات التموينية بقرية القلعة في قنا بالصور.. افتتاح المركز المطور للخدمات التموينية بقرية القلعة في قنا

مصراوي Masrawy

01:06 م الأربعاء 20 يناير 2021

قنا- عبدالرحمن القرشي:
افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، المركز التكنولوجي للخدمات التموينية، بقرية القلعة في قفط جنوب المحافظة.
وأشاد المحافظ بالتطور الكبير الذي شهدته مراكز الخدمات التموينية بقرى ومراكز قنا، مطالبًا العاملين بتلبية مطالب المواطنين وسرعة الاستجابة لشكواهم.
وقال أحمد السيد وكيل وزارة بقنا، إن المركز تكلفته مليون و 300 ألف جنيه، بمساحة 280 مترًا لخدمة 200 ألف مواطن بقرية القلعة والقرى المجاورة، ويضم 9 شبابيك مطورة وتكنولوجية لتفعيل كافة الخدمات التموينية بشكل سريع، مثل الفصل والضم الاجتماعي لبطاقة التموين.

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