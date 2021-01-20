أخبار عاجلة

مواجهات مع الشرطة وأعمال نهب في مظاهرات ضد حظر التجول بهولندا -
صحراء "حسمى" .. وجهة سياحية مميزة ومقصد رئيس لمحبي "الكشتة" -
"يوتيوب" ينفذ العقوبات الأمريكية ويحذف قنوات "الحوثي" -
2021 بداية خارطة جديدة لخطة خمسية رسم فيها "ولي العهد" استراتيجية رفع جودة الحياة والتنمية المستدامة -
"كفاءة": "#جهازك_يفزع_لك" مع تطبيق "تأكد" -
مانشستر يونايتد يقصي ليفربول من الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي -
إستراتيجية صندوق الاستثمارات.. مرحلة تنموية جديدة لخلق قوة استثمارية رائدة للعمق العربي والإسلامي -
الخارجية الأمريكية: الهجوم الأخير على الرياض كان يستهدف المدنيين -
"شرطة الرياض": القبض على مواطنين للاشتباه في تورطهما بملابسات اختفاء ووفاة مواطنة بالخرج -
أمانة المدينة المنورة تفتح باب إبداء الرغبات للتقديم على مشروع تطوير أرض بالمنطقة المركزية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بسبب الأمطار.. محافظة شمال سيناء تحذر المواطنين من أعمدة الإنارة

Print
بسبب الأمطار.. محافظة شمال سيناء تحذر المواطنين من أعمدة الإنارة بسبب الأمطار.. محافظة شمال سيناء تحذر المواطنين من أعمدة الإنارة

مصراوي Masrawy

12:58 م الأربعاء 20 يناير 2021

شمال سيناء- أشرف سويلم:

حذرت الوحدات المحلية بمحافظة شمال سيناء المواطنين من الاقتراب من أعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار، وطالبتهم بالابتعاد عن اللافتات الإعلانية التي قد تسقط بفعل شدة الرياح.

وطالب اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ الإقليم المواطنين بتوخي الحذر، والإبلاغ عن أي تتعلق بالطقس السيئ.

وأصدر مجلس مدينة الشيخ زويد، بيانًا حذر فيه المواطنين من الاقتراب من أعمدة الإنارة بالشوارع خلال فترات تساقط الأمطار.

وقال البيان: "على السادة المواطنين عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة والكهرباء والمحولات واللوحات الكهربائية خلال تساقط الأمطار، حرصًا على سلامتكم من أي حوادث نتيجة الماس الكهربائي".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

شبكة عيون الإخبارية