بسبب الأمطار.. محافظة شمال سيناء تحذر المواطنين من أعمدة الإنارة

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شمال سيناء- أشرف سويلم:

حذرت الوحدات المحلية بمحافظة شمال سيناء المواطنين من الاقتراب من أعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار، وطالبتهم بالابتعاد عن اللافتات الإعلانية التي قد تسقط بفعل شدة الرياح.

وطالب اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ الإقليم المواطنين بتوخي الحذر، والإبلاغ عن أي حوادث تتعلق بالطقس السيئ.

وأصدر مجلس مدينة الشيخ زويد، بيانًا حذر فيه المواطنين من الاقتراب من أعمدة الإنارة بالشوارع خلال فترات تساقط الأمطار.

وقال البيان: "على السادة المواطنين عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة والكهرباء والمحولات واللوحات الكهربائية خلال تساقط الأمطار، حرصًا على سلامتكم من أي حوادث نتيجة الماس الكهربائي".