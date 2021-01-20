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جامعة سوهاج تناقش تسويق المنتجات التراثية والحرفية بالمحافظة

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جامعة سوهاج تناقش تسويق المنتجات التراثية والحرفية بالمحافظة جامعة سوهاج تناقش تسويق المنتجات التراثية والحرفية بالمحافظة

مصراوي Masrawy

12:57 م الأربعاء 20 يناير 2021

سوهاج- عمار عبدالواحد:

عقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تحضيريًا مع ٣٠ شابًا وفتاة من خريجي الجامعة بمختلف الكليات، ممن سبق لهم الحصول على الدورات التدريبية في المبادرة الرئاسية "صنايعية ".

وأوضح رئيس الجامعة، أن الاجتماع جاء لوضع بلورة وتصور محدد لصياغة حملة تسويقية للمنتجات التراثية والحرفية، في ضوء الخطاب الوارد من المجلس الأعلى للجامعات بشأن التكليفات الرئاسية برصد مبلغ ٥٠ مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم تلك الحملة التسويقية بمحافظتي سوهاج وقنا.

وأشار "عزيز" إلى أن الاجتماع عُقد على هيئة ورشة عمل تحضيرية، تضمن العديد من المناقشات والمقترحات، ويستمر على مدار ٣ أيام، للوصول إلى تصور واضح وواقعي قابل للتنفيذ بجدول زمني محدد، تمهيدًا لإرساله للمجلس الأعلى للجامعات.

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