العثور على رضيعة ملقاة في زراعات سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

عثر أهالي قرية المعيصرة ناحية قرية برديس في البلينا جنوبي محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، على رضيعة حديثة الولادة ملقاة في الزراعات المجاورة للطريق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة البلينا بالواقعة.

وبالفحص تبين أن الرضيعة مربوطة الحبل السُري، ملقاة على جانب الطريق، وجرى نقلها لحضانة مستشفى البلينا المركزي.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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