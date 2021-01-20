أبرزها تجاوز السرعة.. ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وأسفرت جهود الحملات المرورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 4833 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1929 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و243 مخالفة السير بدون تراخيص، و8 دراجات نارية مخالفة، و31 مخالفة موقف عشوائي، و28 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.