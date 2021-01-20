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شوقي: نحتاج 130 مليارا لبناء فصول.. والتعليم "أونلاين" صعب

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شوقي: نحتاج 130 مليارا لبناء فصول.. والتعليم "أونلاين" صعب شوقي: نحتاج 130 مليارا لبناء فصول.. والتعليم "أونلاين" صعب

مصراوي Masrawy

12:44 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن التعليم "أونلاين" أصعب من الورقي، لأن ذلك يتطلب الاستثمار في بنوك الأسئلة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي الجبالي، والتي يلقي فيها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بيانه حول تطور أداء الوزارة خلال الفترة من 2018 وحتي 2020.

وأضاف وزير التربية والتعليم: لدينا بنوك لامتحان أولادنا، وتم تجريب ذلك في الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي بالامكانيات التي نمتلكها، وأجرينا 10 ملايين امتحان على الشبكات ونجحت فيها ولذلك نشكر وزارة الاتصالات.

وقال وزير التربية والتعليم، إن هناك فريق ضخم يبني التعليم الجديد وفريق يبني التحول الرقمي، بخلاف فريق آخر يقوم ببناء الأبنية.

وكشف أن الدولة المصرية تحتاج ما يقرب من 130 مليار جنيه لتحقيق ما يحتاجه ملف التعليم من أبنية وفصول.

أضاف: "نحصل فقط على عشر هذا الرقم، ونحتاج 250 ألف فصل، لكن يتم بناء 15 ألفا فقط في العام الواحد، ويتآكل كل هذا في الزيادة السكانية.

وتابع: هناك زيادة 800 ألف طفل سنويا.. يقعدوا فين.

وكشف عن أن الدولة تتبني فكرة تدشين الفصول الذكية التي يمكن استخدامها كمدارس أو حضانات أو غير ذلك مستطردا: "لدينا نموذج وسيتم إنشاء المصانع التي تبني الفصول الذكية في مصر، والفصل يتم تسليمة جاهز على المفتاح.

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مصراوي Masrawy

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