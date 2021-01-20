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ليبيا... سقوط قتلى ومصابين بانفجار مخازن أكاديمية الدراسات البحرية غرب طرابلس

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وبحسب تأكيد مصدر لـ"سبوتنيك"، فإن الحريق امتد إلى مخازن الذخيرة الأمر الذي أدى إلى انفجار كبير بالمخزن توفى إثره آمر الأكاديمية البحرية العميدـ أحمد أيوب، وآمر الكلية البحرية العميد سالم أبو صلاح.

© AFP 2020 / Abdullah Doma

في السياق ذاته، هرعت سيارات الإطفاء لإخماد الحريق، ولم يتم حصر الضحايا بشكل كامل حتى الآن.

وفي سياق آخر، قال محمد عمر بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة لحكومة الوفاق إن دعم الدقيق ليس ترفا، محذرا مما أسماه بـ"ثورة الجياع".

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي عبر بعيو عن عدم رضاه عن ارتفاع سعر رغيف الخبز في طرابلس، وما تلاه من تداعيات انتهت بإغلاق المخابز في العاصمة الليبية، حسب بوابة إفريقيا .

وقال بعيو "إن تفعيل صندوق موازنة الأسعار مع تغيير إدارته خيارٌ لابد منه كي لا تقع ثورة الجياع، فدعم الدقيق ليس ترفاً بل ضرورة، والخبز ليس سلعةً سياسية، بل هو حاجةٌ أساسية أيها الساسة".

وفي وقت سابق، تناقلت وسائل إعلام ما قالت إنه قرار رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج بتعيين السيد عبد الغني الككلي رئيسا لجهاز أمني تحت مسمى "دعم الاستقرار".
وحسب بوابة إفريقيا للأخبار، فقد نشرت خطابا يحمل وسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، في أعلاه، وتوقيع رئيس المجلس فايز السراج في أسفله.

SputnikNews

شبكة عيون الإخبارية