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نجيب ساويرس يهاجم شركات القطاع العام في ويعلق على خسائرها

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وكتب نجيب ساويرس على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "القطاع العام= مال سايب ملوش صاحب+ادارة فاشلة، يؤدي في النهاية فساد".

وكان وزير قطاع الأعمال العام المصري هشام توفيق قد صرح، في وقت سابق، بأنه ليس مؤيد لفكرة القطاع العام ولكنه يحاول مساعدته.

وأكد أن الوزارة لم تغلق سوى 3 شركات فقط وهي "القومية للأسمنت، المصرية للملاحة والحديد والصلب".

© Sputnik . Aleksandr Kondratuk

وأشار إلى أن المصرية لن تستمر في "تخليد الأصنام" بحسب تعبيره، موضحا أن "الشركات التي لا أمل في تطويرها، فمن الأفضل تصفيتها.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة قطاع الأعمال، عن أسباب تصفية شركة الحديد والصلب.

وقالت في بيان لها، إن قرارها جاء "بعد فشل محاولات كثيرة لوقف نزيف الخسائر التي بلغ مجموعها فى 30 يونيو/حزيران الماضي نحو 8.5 مليار جنيه (نحو 540 مليون دولار)، فيما بلغت المديونيات مبلغا مماثلا".

وأكد البيان أن "التعثر المالي للشركة بلغ مداه في عدم قدرتها على سداد مرتبات العاملين مؤخرا".

وأنشأت شركة الحديد والصلب، في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، عام 1954 لاستغلال خامات الحديد في أسوان.

وبدأ الإنتاج عام 1958 بتكنولوجيا ألمانية تعود إلى بدايات القرن العشرين، ثم تطورت في الستينات والسبعينات بتكنولوجيا روسية.

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