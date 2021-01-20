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طارق شوقي: الوزارة مرت بالتعليم العام الماضي بأعجوبة

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طارق شوقي: الوزارة مرت بالتعليم العام الماضي بأعجوبة طارق شوقي: الوزارة مرت بالتعليم العام الماضي بأعجوبة

مصراوي Masrawy

12:40 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- مصراوي:

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة مرت بالتعليم العام الماضي بأعجوبة بسبب أزمة المستجد.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جيالي، لعرض لبيان الوزير حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج : "أزمة فيروس كورونا كانت ميزة وعيب، ونحن اتصدمنا بها ولم نكن بدائيين من الصفر، ومصر من أفضل دول تعاملت مع أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن مرت من الأزمة على الرغم من أن دول كبيرة مثل اليابان "قفلت وعادت السنة للطلاب والسنة ضاعت".​

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