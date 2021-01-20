طارق شوقي: أسسنا نظاما تعليميا جديدا والسيسي أشرف بنفسه عليه

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة عملت على بناء نظام تعليمي جديد لصعوبة تعديل النظام القديم وذلك على عدة محاور رئيسية.

وقال شوقي، في بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع للوزراء بشأن تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018-2022 )، إن توجيهات القيادة السياسية ومنذ اللحظة الأولى تتمثل في كيفية بناء نظام تعليمي جديد.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشرف بنفسه على الفكرة ومنذ عام 2014 وتم تنفيذ التجربة الجديدة من خلال المرحلة الأولى في 2018 .

ونوه إلى أن أي تنفيذ لنظام تعليمي جديد يستغرق في أي دولة 10سنوات، منوها إلى أن مناهج التعليم الجديدة انتهت حتى مرحلة (رابعة ابتدائي) كتنفيذ والإطار انتهى إلى المرحلة الأخيرة من التعليم الأساسي ( سادسة ابتدائي).

وأشار إلى أن الوزارة تسير بالتوازي في تنفيذ النظام التعليمي الجديد مع العمل في مراحل التعليم القديم حتى لا نفوت الفرصة على المراحل الانتقالية، مؤكدا أن الوزارة تسير في الاتجاه الأصعب ولم نسير في مسألة التعديل.

وأوضح أن نظام التعليم الياباني الذي يسعى الرئيس السيسي إلى تنفيذه في مصر يسير بنجاح كبير جدا حيث تم فتح 41 مدرسة يابانية وتعمل على مدار اليوم وبكفاءة كبيرة وتم إحضار مديرين من اليابان للإشراف على هذه المدارس لإنجاح التجربة والرئيس السيسي يتابعهم ويعقد اجتماعات كل 3 شهور.

وأضاف أن المناهج التعليمية يتم تطويرها بشكل يحتذى به في الدول العربية، كاشفا عن أن هناك بعض الدول العربية طلبت المنهج المصري من أجل تطبيقه.