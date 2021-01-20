أخبار عاجلة

مواجهات مع الشرطة وأعمال نهب في مظاهرات ضد حظر التجول بهولندا -
صحراء "حسمى" .. وجهة سياحية مميزة ومقصد رئيس لمحبي "الكشتة" -
"يوتيوب" ينفذ العقوبات الأمريكية ويحذف قنوات "الحوثي" -
2021 بداية خارطة جديدة لخطة خمسية رسم فيها "ولي العهد" استراتيجية رفع جودة الحياة والتنمية المستدامة -
"كفاءة": "#جهازك_يفزع_لك" مع تطبيق "تأكد" -
مانشستر يونايتد يقصي ليفربول من الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي -
إستراتيجية صندوق الاستثمارات.. مرحلة تنموية جديدة لخلق قوة استثمارية رائدة للعمق العربي والإسلامي -
الخارجية الأمريكية: الهجوم الأخير على الرياض كان يستهدف المدنيين -
"شرطة الرياض": القبض على مواطنين للاشتباه في تورطهما بملابسات اختفاء ووفاة مواطنة بالخرج -
أمانة المدينة المنورة تفتح باب إبداء الرغبات للتقديم على مشروع تطوير أرض بالمنطقة المركزية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

استطلاعات الرأي الأمريكية تصف تعيينات بايدن الوزارية بـ"المتميزة"

Print
استطلاعات الرأي الأمريكية تصف تعيينات بايدن الوزارية بـ"المتميزة" استطلاعات الرأي الأمريكية تصف تعيينات بايدن الوزارية بـ"المتميزة"

مصراوي Masrawy

12:48 م الأربعاء 20 يناير 2021

القاهرة - أ ش أ
عشية تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن ليكون الرئيس السادس والأربعون، أفاد استطلاعان جديدان للرأي بأن غالبية الأمريكيين توافق على كيفية تعامل الرئيس المنتخب مع العملية الانتقالية وتصف تعييناته للمناصب الوزارية الرئيسية بـ"المتميزة".
فوفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة (جالوب) الأمريكية، قال 4 من كل 10 شملهم الاستطلاع أن قراراته كانت "متميزة أو أعلى من المتوسط".. وقال نحو 68% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم يوافقون على تعامل بايدن مع فترة انتقاله للرئاسة، مشيرين إلى أن تصنيف العملية الانتقالية لبايدن أعلى من العلامات التي حصل عليها عام 2016، وكذلك أعلى من تصنيف الرئيس الأسبق أوباما عام 2008.
وفي ذات السياق، كشف استطلاع للرأي أجرته (سي إن إن) أن 66% من الذين شملهم الاستطلاع يوافقون على تعامل بايدن مع العملية الانتقالية، وأن 70 % لا يوافقون على طريقة تعامل ترامب مع الأشهر الثلاثة منذ الانتخابات، متوقعين أن يكون بايدن قادراً على تحقيق العديد من أهدافه السياسية الرئيسية بمجرد أداء اليمين .
يُشار إلى أن جو بايدن اختار دبلوماسين متمرسين عملوا في إدارة باراك أوباما، ما يضمن العودة إلى خط تقليدي أكثر براجماتيه في السياسة الخارجية الأمريكية، وجاء على رأس هؤلاء الدبلوماسيين أنتوني بلينكن الذي سيتعين عليه تصحيح مسار السياسة الخارجية الأمريكية، والذي قال إنه يريد أن يجعل الولايات المتحدة "مثالاً" لبقية العالم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يهنئ المنتخب الوطني لكرة اليد عقب صعوده لدور الثمانية في كأس العالم

السيسي يهنئ المنتخب الوطني لكرة اليد عقب صعوده لدور الثمانية في كأس العالم

مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

رئيس الوزراء يهنىء لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد بالصعود لدور الثمانية ببطولة العالم

رئيس الوزراء يهنىء لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد بالصعود لدور الثمانية ببطولة العالم

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

شبكة عيون الإخبارية