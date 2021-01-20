استطلاعات الرأي الأمريكية تصف تعيينات بايدن الوزارية بـ"المتميزة"

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مصراوي Masrawy

القاهرة - أ ش أ

عشية تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ليكون الرئيس السادس والأربعون، أفاد استطلاعان جديدان للرأي بأن غالبية الأمريكيين توافق على كيفية تعامل الرئيس المنتخب مع العملية الانتقالية وتصف تعييناته للمناصب الوزارية الرئيسية بـ"المتميزة".

فوفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة (جالوب) الأمريكية، قال 4 من كل 10 شملهم الاستطلاع أن قراراته كانت "متميزة أو أعلى من المتوسط".. وقال نحو 68% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم يوافقون على تعامل بايدن مع فترة انتقاله للرئاسة، مشيرين إلى أن تصنيف العملية الانتقالية لبايدن أعلى من العلامات التي حصل عليها ترامب عام 2016، وكذلك أعلى من تصنيف الرئيس الأسبق أوباما عام 2008.

وفي ذات السياق، كشف استطلاع للرأي أجرته شبكة (سي إن إن) أن 66% من الذين شملهم الاستطلاع يوافقون على تعامل بايدن مع العملية الانتقالية، وأن 70 % لا يوافقون على طريقة تعامل ترامب مع الأشهر الثلاثة منذ الانتخابات، متوقعين أن يكون بايدن قادراً على تحقيق العديد من أهدافه السياسية الرئيسية بمجرد أداء اليمين .

يُشار إلى أن جو بايدن اختار دبلوماسين متمرسين عملوا في إدارة باراك أوباما، ما يضمن العودة إلى خط تقليدي أكثر براجماتيه في السياسة الخارجية الأمريكية، وجاء على رأس هؤلاء الدبلوماسيين أنتوني بلينكن الذي سيتعين عليه تصحيح مسار السياسة الخارجية الأمريكية، والذي قال إنه يريد أن يجعل الولايات المتحدة "مثالاً" لبقية العالم.