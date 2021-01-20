شكري يبحث مع سكرتير عام "التجارة الحرة الأفريقية" سبل ضمان نجاح المنطقة القارية

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مصراوي Masrawy

القاهرة - أ ش أ

بحث وزير الخارجية ‫سامح شكري،‬ اليوم الأربعاء، مع السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وامكيلي ميني، سُبُل ضمان نجاح منطقة التجارة الحرة وموقف مصر الداعم للسكرتارية.

أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ويقوم سكرتير عام المنطقة الحرة القارية حاليا بزيارة إلى القاهرة التي تعد أولى العواصم الأفريقية التي يزورها تزامناً مع بدء التطبيق الفعلي لهذه الاتفاقية الطموحة في يناير الجاري، والتي كان لمصر دورها الفاعل في إنفاذها أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي، كما كانت في طليعة الدول التي صَدّقتْ عليها؛ إيماناً منها بأهميتها في تحقيق التكامل الأفريقي المنشود.