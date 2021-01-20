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مصراوي Masrawy

القاهرة - أ ش أ

أكد وزير الخارجية سامح شكري، على الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لنجاح اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية أخذًا في الاعتبار أن الإعلان عن تدشين منطقة التجارة الحرة قد تم إبان الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي في عام ٢٠١٩.

جاء ذلك خلال استقبال شكري اليوم الأربعاء لـ"وامكيلي ميني" السكرتير العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها إلى مصر، وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر كانت من أوائل الدول الموقعة والمصدقة على الاتفاقية.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تصريح صحفي بأن وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن التقدير لقيام السكرتير العام بزيارة مصر في مستهل جولاته الخارجية بعد إطلاق منطقة التجارة الحرة مطلع الشهر الجاري، وحرصه على التشاور مع الجانب المصري والاستماع لرؤيته حول الموضوعات المتعلقة بالاتفاقية.

وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية أكد خلال اللقاء على استعداد مصر التام تقديم كافة أشكال الدعم للسكرتارية للمساهمة في إنجاح عملها والاضطلاع بمسئولياتها ومتابعة تنفيذ الاتفاقية وإنجاح مفاوضاتها المتبقية، وذلك على نحو يحقق التكامل الاقتصادي المطلوب داخل القارة الأفريقية بوصفه خطوة رئيسية على صعيد إنشاء سوق أفريقي موحد واتحاد جمركي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية أكد حرصه على التنسيق المستمر مع الجانب المصري واطلاعه على التقدم المحرز على صعيد المفاوضات الجارية حول المراحل المقبلة لاتفاقية التجارة الحرة.

كما أعرب السكرتير العام عن تشرفه بلقاء السيد رئيس الجمهورية خلال زيارته الحالية إلى القاهرة.