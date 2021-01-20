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رام الله: إسرائيل تسابق الزمن للقضاء على ما تبقى من أي إمكانية حل الدولتين

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رام الله: إسرائيل تسابق الزمن للقضاء على ما تبقى من أي إمكانية حل الدولتين رام الله: إسرائيل تسابق الزمن للقضاء على ما تبقى من أي إمكانية حل الدولتين

مصراوي Masrawy

12:34 م الأربعاء 20 يناير 2021

رام الله - (د ب أ):

اتهمت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الإسرائيلية بأنها تسابق الزمن للقضاء على ما تبقى من أي إمكانية لحل الدولتين.

جاء ذلك ردا على إعلان إسرائيل إصدار عطاءات لبناء 2572 وحدة سكنية في الضفة الغربية والجزء الشرقي من مدينة القدس.

وأدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، "العطاءات الجديدة للبناء الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقال أبو ردينة إن "الحكومة الإسرائيلية تسابق الزمن للقضاء على ما تبقى من أي إمكانية لحل الدولتين، ووضع المزيد من العقبات والعراقيل أمام الإدارة الأمريكية الجديدة وأي جهد ستقوم به لاستئناف عملية السلام المتعثرة منذ سنوات".

وأضاف أن "هذه القرارات الإسرائيلية مخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار (2334 الصادر عن مجلس الأمن)، الذي وافق عليه المجتمع الدولي، بما فيها الولايات المتحدة".

وأعتبر أن ذلك "يتطلب موقفاً دولياً حازماً ينتقل من لغة التنديد إلى الضغط الحقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف تحديها للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد باستمرار أن الاستيطان بكافة أشكاله غير شرعي، ويجب إزالته فورا من الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأكد أبو ردينة أن "استمرار حكومة إسرائيل بسياسة الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية بدعم وتحيز من قبل الإدارة الأمريكية الحالية لن يجلب الأمن والاستقرار".

ودعا الإدارة الأمريكية الجديدة إلى "تبني موقف واضح من السياسية الإسرائيلية الاستيطانية المنفلتة إذا أرادت تحقيق الأمن أو الاستقرار في المنطقة".

وختم الناطق باسم الرئاسة أن الاستيطان "كله غير شرعي بموجب القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، وآخرها القرار 2334 الذي حظي بموافقة دولية، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية".

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