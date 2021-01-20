الحرس الوطني التونسي: انخفاض وتيرة الاحتجاجات الليلية

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مصراوي Masrawy

تونس - أ ش أ

صرح العقيد حسام الدين الجبابلي، الناطق باسم الحرس الوطني التونسي، اليوم الأربعاء، بأنه تم تسجيل انخفاض في وتيرة الاحتجاجات الليلية خاصة في مدينة تونس العاصمة وما حولها.

وأكد الجبابلي – في تصريح صحفي - أنه تم مساء أمس الثلاثاء، تسجيل 41 إيقافا في أحداث الشغب، في حين لم يتم تسجيل أي اعتداءات على الممتلكات.

وأضاف الجبابلي أنه تم ظبط زجاجات حارقة، وإطارات مطاطية كان سيتم استعمالها لغلق الطرقات.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الولايات التي شهدت احتجاجات هي زغوان، المهدية والقصرين، مؤكدا أن بقية الولايات لم تشهد أي احتجاجات تذكر.

وكانت احتجاجات عنيفة عمت مؤخرا عددا من المناطق التونسية وسط غضب على تردي الأوضاع الاقتصادية.