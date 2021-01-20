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إدارة التعلم الإلكتروني برئاسة الحرمين تعقد شراكة مع "مايكروسوفت"

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إدارة التعلم الإلكتروني برئاسة الحرمين تعقد شراكة مع "مايكروسوفت" إدارة التعلم الإلكتروني برئاسة الحرمين تعقد شراكة مع "مايكروسوفت"
في استخدام برامج "الأوفيس" لفائدة أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة

إدارة التعلم الإلكتروني برئاسة الحرمين تعقد شراكة مع

اتفقت إدارة التعلم الإلكتروني بوكالة الشؤون العلمية والفكرية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، مع شركة "مايكروسوفت"، على حصول طلاب وطالبات وأعضاء هيئة التدريس بمعهد وكلية الحرم المكي، ومعهد وكلية المسجد النبوي، على بريد إلكتروني يتيح لهم استخدام برامج "الأوفيس"، ويستفيد منها أكثر من سبعة آلاف طالب وطالبة.

وأوضح مدير إدارة التعلم الإلكتروني، الشيخ عبدالعزيز بن ناعم الشهري، أن هذه الاتفاقية ستعطي، نقلة نوعية في طريقة التدريس وتسهيل استخدام الوسائل التعليمية المتنوعة.

وقدّم مديرو العموم في المعهدين والكليتين، شكرهم لإدارة التعلم الإلكتروني في الوكالة على جهودهم بمتابعة من وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الدكتور ناصر الزهراني، والوكيل المساعد للشؤون العلمية الفكرية الشيخ بدر الفريح، لتقديم ما يساهم في تقديم أحدث التقنيات والخدمات التعليمية، بتوجيهات كريمة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لخدمة العلم وطلابه.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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