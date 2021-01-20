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خريجات "الاجتماعيات" يتفاجأن بحذف درجات "كفايات" قبل اختبارات الرخصة المهنية

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خريجات "الاجتماعيات" يتفاجأن بحذف درجات "كفايات" قبل اختبارات الرخصة المهنية خريجات "الاجتماعيات" يتفاجأن بحذف درجات "كفايات" قبل اختبارات الرخصة المهنية
طالبن بتصحيح وضعهن حتى لا يُحرمن من التقديم على الوظائف التعليمية القادمة

خريجات

أبدت عدد من خريجات تخصص العلوم الاجتماعية "الاجتماعيات"، استياءهن من حذف درجاتهن السابقة في اختبار كفايات المعلمين والمعلمات، قبل إطلاق اختبارات الرخصة المهنية.

وقلن في شكوى تَلَقّتها "سبق": إنه يُفترض أن تُرصد لهن درجاتهن السابقة، وتُعتمد حتى بعد استحداث مسمى جديد لتخصصهن في موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وأوضحن أنه في الأعوام الماضية تم تخييرهن في اختيار الاختبار؛ حسب ما هو متاح لهن من قِبَل "قياس"؛ لذلك كان متاحًا لهن إما اختبار الجغرافيا أو التاريخ، ورغم اجيتازهن للاختبار؛ إلا أنهن تفاجأن بحذف درجاتهن السابقة في التخصص (الاجتماعيات).

وتابعن: "ليس من العدل أن تذهب درجاتنا هباءً منثورًا ونعود من الصفر"، وطالبن بتصحيح وضعهن، وإرجاع درجاتهن السابقة؛ حتى لا يُحرمن من التقديم على الوظائف التعليمية القادمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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