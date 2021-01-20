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وصل إلى أفقر طالب.. طارق شوقي: وفرنا 1,8 مليون تابلت

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وصل إلى أفقر طالب.. طارق شوقي: وفرنا 1,8 مليون تابلت وصل إلى أفقر طالب.. طارق شوقي: وفرنا 1,8 مليون تابلت

مصراوي Masrawy

12:21 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- مصراوي:

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، أن الدولة وفرت 1.8 مليون جهاز تابلت، قائلا: هي حاليا في يد الطلاب لإتاحة المناهج عليها.

وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جيالي، للاستماع لبيان الوزير حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج ، أن هذه الأحهزة في يد الطلاب لا فرق فيها بين غني أو فقير.

وتابع وزير التربية والتعليم: وفرنا أجهزة التابلت علشان أفقر طالب في أفقر قرية، يشوف نفس المحتوى ونفس الامتحانات.

وأشار الوزير، إلى أنه تم تزويد 3 آلاف مدرسة ثانوية ببنية اتصالات تحتية، وهناك 36 ألف شاشة ذكية في الفصول.​

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