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أمن المنافذ: ضبط 3 قضايا تهريب.. وتنفيذ 169حكمًا قضائيًا

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أمن المنافذ: ضبط 3 قضايا تهريب.. وتنفيذ 169حكمًا قضائيًا أمن المنافذ: ضبط 3 قضايا تهريب.. وتنفيذ 169حكمًا قضائيًا

مصراوي Masrawy

12:16 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 7 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع - أقمشة)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة تم ضبط 2 قضية.

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 40 قضية أبرزها: (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائي).

كما نجحت الحملات في ضبط 1413 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 169حكم قضائي متنوع، و3 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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