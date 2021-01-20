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رفع 55 ألف طن قمامة بمدن وقرى المنوفية

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رفع 55 ألف طن قمامة بمدن وقرى المنوفية رفع 55 ألف طن قمامة بمدن وقرى المنوفية

مصراوي Masrawy

12:28 م الأربعاء 20 يناير 2021

المنوفية- أحمد الباهي:
أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن العمل جاري على قدم وساق لرفع كافة التراكمات بمقلب تلا العمومي، للانتهاء من الأعمال نهاية الأسبوع الجاري بتكلفة تقدر بـ 30 مليون جنيه.
وأشار المحافظ، إلى أنه عقب الانتهاء سيجري البدء برفع كافة التراكمات بمقالب مركز الشهداء و 3 مقالب أخرى ببركة السبع "طوخ طنبشا – كفر هلال – بركة السبع العمومي" وفق خطة متكاملة؛ لإعادة تطوير وتأهيل المقالب.
وأضاف محافظ المنوفية أنه جرى رفع ما يقرب من 55 ألف طن تراكمات قمامة بدايةً من شهر يناير الجاري بكافة مراكز المحافظة، مشددًا على رؤساء مراكز المدن والأحياء باستمرار شن حملات النظافة، بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع لرفع كافة التراكمات بالطرق الرئيسية والفرعية.

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