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ضبط الأب المتهم بتعرية ابنته الرضيعة في الدقهلية

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ضبط الأب المتهم بتعرية ابنته الرضيعة في الدقهلية ضبط الأب المتهم بتعرية ابنته الرضيعة في الدقهلية

مصراوي Masrawy

12:17 م الأربعاء 20 يناير 2021

الدقهلية- رامي محمود:

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، القبض على الأب المتهم بتعرية طفلته الرضيعة، وسط الشارع بسبب خلافات أسرية مع زوجته.

وكان قد انتشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية مقطع لشخص يعري طفلة رضيعة في أحد الشوارع، بينما لم يتم التحقق بعد من موقع وتوقيت الحادث، الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل.

وكشفت "آمال. ب" ربة منزل، والدة الرضيعة، أن زوجها دائم الخلاف معها، وأنه جرد ابنتهم من ملابسها وتركها في الشارع رغم البرد القارص.

وقالت أمال لـ"مصراوي" إن زوجها "ر. ح" 38 عامًا، صورها عارية وأجبرها على ترديد ألفاظ بذيئة والتوقيع على إيصالات أمانة تحت تهديد السلاح.

وتابعت أمال: "عاوزة حد يساعدني تعبت من زوجي ضرب وإهانة وشتيمة ولا يستطيع أحد السيطرة عليه، الراجل دا ظالم وبيتعاطى المخدرات وكان بيقفل علي الشقة ويعذبني ويصورني عارية".

وأوضحت أنه يوم الواقعة نشبت خلافات بينهما، فأحضر الطفلة ونزل بها إلى الشارع، ونزع عنها ملابسها وتركها عارية، وتدخل المارة عقب استغاثتي لإنقاذ الرضيعة".

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