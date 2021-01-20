بالصور.. تشميع مراكز للدروس الخصوصية وإزالة الإشغالات بدمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

شن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات، وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية بالأحياء الثالث والرابع والخامس، للقضاء على المظاهر العشوائية.

أسفرت الحملة عن تنفيذ ١٧ قرار إغلاق وتشميع وفصل عدادات كهرباء ومياه عن المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة، وإزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة أمام المحال بأماكن متفرقة بالمدينة.

كما جرى رفع الإشغالات والتعديات والمقامة من أصحاب المحال التجارية على الجزر والمسطحات الخضراء، والإشغالات الموجودة على الأرصفة من فاترينات بيع السجائر، وعربات الأطعمة والمشروبات الساخنة.