أخبار عاجلة

وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي عن عمر يناهز 72 عامًا -
السيسي يهنئ المنتخب الوطني لكرة اليد عقب صعوده لدور الثمانية في كأس العالم -
مالي: مقتل ستة جنود بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو -
الاتحاد الأوروبي يطالب شركات الأدوية بالشفافية بعد إعلانها عن تأخير تسليم اللقاحات -
إسرائيل "تغلق بإحكام" البلاد بسبب فيروس كورونا -
عقار مضاد للالتهابات يظهر فعالية في معالجة مرضى كورونا -
الأردن يتابع أوضاع 3 أسرى أردنيين مصابين بالفيروس في السجون الإسرائيلية -
اللجنة العسكرية الليبية تنفي تمديد مهلة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة -
"مسئولية المحافظات".. وزير الزراعة يعلق على أزمة عمال التشجير -
البرلمان يرفع جلسته لغدٍ الاثنين بحضور وزيري "القوى العاملة" و"الهجرة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. تشميع مراكز للدروس الخصوصية وإزالة الإشغالات بدمياط

Print
بالصور.. تشميع مراكز للدروس الخصوصية وإزالة الإشغالات بدمياط بالصور.. تشميع مراكز للدروس الخصوصية وإزالة الإشغالات بدمياط

مصراوي Masrawy

12:14 م الأربعاء 20 يناير 2021

دمياط- محمد إبراهيم:
شن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات، وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية بالأحياء الثالث والرابع والخامس، للقضاء على المظاهر العشوائية.
أسفرت الحملة عن تنفيذ ١٧ قرار إغلاق وتشميع وفصل عدادات كهرباء ومياه عن المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة، وإزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة أمام المحال بأماكن متفرقة بالمدينة.
كما جرى رفع الإشغالات والتعديات والمقامة من أصحاب المحال التجارية على الجزر والمسطحات الخضراء، والإشغالات الموجودة على الأرصفة من فاترينات بيع السجائر، وعربات الأطعمة والمشروبات الساخنة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

شبكة عيون الإخبارية