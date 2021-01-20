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بالصور.. ضبط 20 طن دجاج ولحوم فاسدة في أسيوط

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بالصور.. ضبط 20 طن دجاج ولحوم فاسدة في أسيوط بالصور.. ضبط 20 طن دجاج ولحوم فاسدة في أسيوط

مصراوي Masrawy

12:04 م الأربعاء 20 يناير 2021

أسيوطـ محمود عجمي:

أعلن محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، اليوم الأربعاء، ضبط 20 طن دجاج ولحوم فاسدة، داخل إحدى الثلاجات بالمدينة الصناعية بساحل سليم.

وأشار محافظ أسيوط، إلى ضبط ١٦ طن دواجن بها تغير بالخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و٢ طن كبدة ولحوم ومصنعاتها منتهية الصلاحية وتفوح منها روائح كريهة، وضبط حوالي ٩٠٠ كيلو زبدة و٧٣٠ لتر زيت زيتون و٣٥٠ كيلو عسل نحل بمكونات غير مطابقة للمواصفات القياسية والصحية لاحتوائها على مكونات مجهولة المصدر، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك قبل توزيعها على المواطنين.

جرى التحفظ علي جميع الكميات المضبوطة، وإعداد المحاضر اللازمة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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