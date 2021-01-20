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"الأرصاد" يستبق الموجة الباردة بتنبيه.. ترقبوا ذروتها فجر الغد

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المركز قدّم نصائح عدة لقائد المركبة في حالة حدوث موجات الغبار

ذكر المركز الوطني للأرصاد، أن ذروة الانخفاض في درجات الحرارة ستكون فجر يوم غد الخميس ويوم الجمعة، خاصة على مناطق شمال المملكة ووسطها.

وقال المركز: يشتد نشاط الرياح؛ قد تؤدي إلى العواصف الترابية، مساء اليوم الأربعاء، على شمال المملكة ووسطها، ومن ثم تمتد الى مناطق جنوب المملكة وغربها يومَي الخميس والجمعة.

وأضاف: في حال حدوث موجات غبار وأنت تقود مركبتك؛ تأكّد من أن الأنوار تعمل بشكل جيد، وقلّل من السرعة، وأغلق النوافذ، وقم بتشغيل التكييف، وتنقل بين المسارات بهدوء.

وكانت قد كشفت آخر التوقعات الجوية، عن تأثر أجزاءٍ واسعة من المملكة، نهاية الأسبوع، بكتلة هوائية شديدة البرودة، تعمل على خفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي في مناطق واسعة.

ويُتوقع أن تدفع هذه الكتلة الهوائية القطبية ذات البرودة الشديدة من شرق البحر الأبيض المتوسط نحو منطقة بلاد الشام ثم شمال المملكة يوم الأربعاء، وتمتد سريعاً في ساعات ليل الأربعاء / الخميس في عموم مناطق شمال المملكة ووسطها، ويشتد تأثيرها ليل الجمعة / السبت، بحيث تسود أجواءٌ شديدة البرودة، وتكون درجات الحرارة حول ما دون الصفر المئوي في مناطق واسعة، مع فرص عالية لتشكّل الصقيع والجليد في مناطق: الجوف وتبوك والحدود الشمالية وحائل والقصيم ومرتفعات المدينة المنوّرة وصولاً حتى العاصمة الرياض، وفق موقع طقس العرب.

حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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