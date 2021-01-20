تصادم وانقلاب فوق جسر الكعكية بمكة يُسفر عن 4 إصابات

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تمّ تقديم الخدمة الإسعافية ونُقلت اثنتان خطرتان منها إلى مستشفى النور

أسفر حادث مروري وقع فوق جسر الكعكية بمكة المكرّمة، عن وقوع 4 إصابات؛ بينها إصابتان وُصفتا بالخطرتين.

وفي التفاصيل؛ تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدّسة، فجر اليوم الأربعاء، بلاغاً من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم وانقلاب سيارة فوق جسر الكعكية بمكة المكرّمة، في اتجاه مستشفى النور، وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تمّ توجيه 3 فرق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدّسة عبدالعزيز بادومان؛ أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود 4 إصابات تمّ تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونُقلت إصابتان خطرتان إلى مستشفى النور التخصّصي، بينما رفض الباقون النقل إلى المستشفى، وباشر الموقع الدفاع المدني والمرور والجهات الأمنية.

حادث مروري مكة المكرّمة