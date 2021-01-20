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وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي عن عمر يناهز 72 عامًا
-
الأحد 24 يناير 2021 10:48 مساءً
السيسي يهنئ المنتخب الوطني لكرة اليد عقب صعوده لدور الثمانية في كأس العالم
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الأحد 24 يناير 2021 10:48 مساءً
مالي: مقتل ستة جنود بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو
-
الأحد 24 يناير 2021 10:48 مساءً
الاتحاد الأوروبي يطالب شركات الأدوية بالشفافية بعد إعلانها عن تأخير تسليم اللقاحات
-
الأحد 24 يناير 2021 10:48 مساءً
إسرائيل "تغلق بإحكام" البلاد بسبب فيروس كورونا
-
الأحد 24 يناير 2021 10:48 مساءً
عقار مضاد للالتهابات يظهر فعالية في معالجة مرضى كورونا
-
الأحد 24 يناير 2021 10:48 مساءً
الأردن يتابع أوضاع 3 أسرى أردنيين مصابين بالفيروس في السجون الإسرائيلية
-
الأحد 24 يناير 2021 10:23 مساءً
اللجنة العسكرية الليبية تنفي تمديد مهلة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة
-
الأحد 24 يناير 2021 10:14 مساءً
"مسئولية المحافظات".. وزير الزراعة يعلق على أزمة عمال التشجير
-
الأحد 24 يناير 2021 10:14 مساءً
البرلمان يرفع جلسته لغدٍ الاثنين بحضور وزيري "القوى العاملة" و"الهجرة"
-
الأحد 24 يناير 2021 10:14 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
تحذير خطير من الإسكندرية للمواطنين.. أجواء قاسية ورياح شديدة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 20 يناير 2021 12:21 مساءً
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