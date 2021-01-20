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رياح وأتربة ورؤية تتدنى.. "الأرصاد" تنبه 7 مناطق بينها الرياض

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رياح وأتربة ورؤية تتدنى.. "الأرصاد" تنبه 7 مناطق بينها الرياض رياح وأتربة ورؤية تتدنى.. "الأرصاد" تنبه 7 مناطق بينها الرياض
حالات مناخية تتواصل إلى أوقات متفاوتة مساء اليوم وتشمل محافظات عدة

رياح وأتربة ورؤية تتدنى..

نبّه المركز الوطني للأرصاد، مناطق: (الشرقية، والرياض، والقصيم، وحائل، وتبوك) من استمرار حالة الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وأفاد المركز بأن الحالة بالمنطقة الشرقية تشمل النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا؛ فيما تشمل في الرياض: (الأفلاج، والحريق، والخرج، والدلم، والداودمي، والرين، والزلفي، والسليل، والعاصمة الرياض، والغاط، والقويعية، والمجمعة، والمزاحمية، وثادق، وحريملاء، وحوطة بني تميم، ورماح، وشقراء، وضرما، وعفيف، ومرات، ووادي الدواسر).

وأضاف المركز، تشمل الحالة في القصيم كلًّا من: (الأسياح، والبدائع، والبكيرية، والرس، والشماسية، والمذنب، ‎والنبهانية، وبريدة، ورياض الخبراء، وضرية، وعقلة الصقور، وعنيزة، وعيون الجواء)؛ بينما في حائل تشمل: (الحائط، والسليمي، والسلمي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وحائل، وسميراء، وموقق) وتنتهي جميعا مع التاسعة مساء.

وحذّر المركز من أتربة مثارة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية على كل من: (الحدود الشمالية بالعويقلية، ورفحاء، وطريف، وعرعر، والجوف) بكل من القريات ودومة الجندل وسكاكا، تنتهي مع الخامسة مساء.المركز الوطني للأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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