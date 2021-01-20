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هيئة حقوق الإنسان: الأنظمة تمنح هؤلاء حق الجنسية .. وعقوبات مشدّدة بهذه الحالة

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أيُّ طفلٍ تُوفي والده ولم يتجاوز الـ 18 يستحق المعاش وفق هذه الشروط

هيئة حقوق الإنسان: الأنظمة تمنح هؤلاء حق الجنسية السعودية.. وعقوبات مشدّدة بهذه الحالة

أكّدت هيئة حقوق الإنسان، أن الأنظمة الوطنية تمنح الطفل المولود داخل المملكة لأبويْن مجهوليْن حق الجنسية السعودية.

وذكرت هيئة حقوق الإنسان السعودية، أن الأنظمة الوطنية تحفظ حقوق الطفل، وكل مَن وُلد لأبويْن مجهوليْن بالمملكة يكون سعودياً، وتوفر له الدولة الرعاية الصحية المتكاملة.

وأشارت إلى تشديد العقوبات إذا ارتُكبت الجريمة ضدّ طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً، كما لا يُساءل جزائياً مَن لم يُتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.

وقالت الهيئة، إن الأنظمة تُجيز للطفل الاستفادة من المعاش؛ أي ذكر أو أنثى تُوفي أبوه ولم يتجاوز سن الثامنة عشرة وليس له عائل مقتدر أو مصدر كافٍ للعيش.

وأضافت، أنه لا يجوز تشغيل أيّ شخصٍ لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، مشيرة إلى أنه يعد إيذاءً أو إهمالاً للطفل التسبّب في انقطاعه عن التعليم.

وقالت: كل مَن ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ریال، أو بإحدى العقوبتين.

هيئة حقوق الإنسان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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