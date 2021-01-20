القبض على شخص قتل شقيق زوجته وتسبّب في استشهاد اثنيْن من رجال الأمن بالرياض

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البداية كانت ورود بلاغ حول احتجاز تحت تهديد السلاح داخل وحدة سكنية بحي المعيزيلة

أعلنت شرطة منطقة الرياض، القبض على جانٍ أقدم على قتل شقيق زوجته وإطلاق النار على رجال الأمن؛ ما أدّى إلى استشهاد اثنيْن من رجال الأمن وإصابة رجل أمن بعيارٍ ناري بحي المعيزيلة- شرقي الرياض.

تفصيلاً صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه عند الساعة (2 : 00) من صباح يوم الثلاثاء الموافق 6 / 6 / 1442هـ، وفي أثناء مباشرة إحدى الفرق الأمنية بشرطة المنطقة بلاغاً عن قيام مواطن بالعقد الرابع من العمر باحتجاز شقيق زوجته تحت تهديد السلاح، داخل وحدةٍ سكنيةٍ بحي المعيزيلة- شرقي مدينة الرياض، لخلافاتٍ عائلية بينهما، تعرّضوا لطلقات نارية إثر مبادرة الجاني بإطلاق النار بكثافة وعشوائية من سلاح رشاش؛ ما نتج عنه مقتل المواطن المُحْتَجز واستشهاد اثنيْن من رجال الأمن، -تغمدهم الله بواسع رحمته-، وإصابة رجل أمن بعيارٍ ناري في الفخذ وهو بحالة صحية مستقرة.

وبمتابعة الجاني تمّ -بفضل الله- رصد وجوده داخل مزرعة بهجرة الرفيعة (300 كم) شمال شرقي منطقة الرياض، حيث تمّت محاصرته والقبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن وإصابته بعيارٍ ناريٍ بقدمه، وضبطت كمية من مادة الحشيش المخدر بحوزته.

وجرى توقيفه واستكمال الإجراءات الأولية النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض الجهات الأمنية