مفاجأة.. والد رضيعة "تجريد الملابس" ممتنع عن قيدها بسجلات المواليد

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه أب يقوم بحمل طفلته الرضيعة ووضعها على الأرض بالطريق وتجريدها من ملابسها مهدداً بحرقها، موجهة على الفور بإحالة الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام.

وأضافت "السنباطي" في بيان اليوم، أنه فور رصد الواقعة بعد تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي تم تسجيل البلاغ من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل 16000، وبمتابعة الواقعة والتحري عنها تم التواصل مع والدة الطفلة لتقديم الدعم اللازم والتي أفادت أن الطفلة لم تبلغ العامين وأن والدها قام بهذا الفعل نتيجة لنشوب خلافات أسرية بينهما، وأنه ممتنع عن قيد الطفلة بسجلات المواليد واستخراج أوراق ثبوتية لها.

وأشارت السنباطي إلى أنه تم إبلاغ وحدة الحماية العامة بمحافظة الدقهلية لتقديم الدعم اللازم للطفلة ووالدتها حيث تباشر اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الدقهلية واللجنة الفرعية بمركز ومدينة طلخا تقديم كافة سبل الدعم للطفلة وتقديم تقريرها إلى النيابة العامة بشأن حالة الطفلة، مشيرة إلى أنه بعد إبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام تم إحالة الواقعة على الفور إلى نيابة استئناف المنصورة حيث تباشر نيابة طلخا الجزئية تحقيقاتها في الواقعة.

وأكدت السنباطي أن هذه الواقعة تشكل تعريض الطفلة للخطر وتهديد حياتها وسلامتها وأمنها كما تتضمن واقعة هتك عرض للطفلة بتجريدها من ملابسها بالطريق العام، طبقاً للمادة 268 من قانون العقوبات. فضلا عن ما قد تشكله من جريمة شروع في قتل حال ثبوت قيامه بمحاولة إشعال النيران بها.​