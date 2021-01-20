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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

دعا المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بعدم الجلوس على مقاعد الحكومة، قائلا: ممثلي الحكومة لا يجدون أماكن للجلوس، اتركوا المكان لهم ودعوا الفرصة لضيوفنا أن يجلسوا في مقاعدهم.

ووزع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، فلاشة تحتوي على جميع مخرجات العملية التعليمة وإنجازات وزارة التربية والتعليم الفني، ونموذج من كتب الوزارة، ورحلة تطوير التعليم خلال الـ4 سنوات الماضية، على أعضاء مجلس النواب.

جاء ذلك بالتزامن مع إلقاء الدكتور طارق شوقي، بيانه حول موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة أمام أعضاء مجلس النواب.​