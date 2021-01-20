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فلاشة من وزير التعليم للنواب.. وجبالي للاعضاء: اتركوا مقاعد

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فلاشة من وزير التعليم للنواب.. وجبالي للاعضاء: اتركوا مقاعد الحكومة فلاشة من وزير التعليم للنواب.. وجبالي للاعضاء: اتركوا مقاعد

مصراوي Masrawy

11:50 ص الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- مصراوي:

دعا المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بعدم الجلوس على مقاعد ، قائلا: ممثلي الحكومة لا يجدون أماكن للجلوس، اتركوا المكان لهم ودعوا الفرصة لضيوفنا أن يجلسوا في مقاعدهم.

ووزع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، فلاشة تحتوي على جميع مخرجات العملية التعليمة وإنجازات وزارة التربية والتعليم الفني، ونموذج من كتب الوزارة، ورحلة تطوير التعليم خلال الـ4 سنوات الماضية، على أعضاء مجلس النواب.

جاء ذلك بالتزامن مع إلقاء الدكتور طارق شوقي، بيانه حول موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة أمام أعضاء مجلس النواب.​

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مصراوي Masrawy

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