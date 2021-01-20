نقيب المهن التمثيلية يوجه رسالة لرياض عبدالستار في الجلسة العامة للبرلمان

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

عرض رئيس مجلس النواب رسالة من نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي: جاء فيها "في الوقت الذي تحتفي فيه مصر بمجلس النواب بدورته الجديدة ونهنئ المجلس ودور القوى الناعمة في مواجهة الأفكار الهدامة يخرج النائب رياض عبد الستار ويقول نصا (مش معقول يسقط شهداء ونترك فنانين يسعون في الأرض فسادا).

وقال زكي في رسالته: "النائب لا يقدر دور الفنون في تاريخ الأمم وفي عهد الفراعنة أوزوريس كان يغزو العالم بفنون مصر والمسرح مدرسة الفنون ومنبع القيم التي قامت عليه الحضارة الإغريقية ودور الفنون في المقاومة ورفع الروح المعنوية".

وقال زكي في رسالته: "لم يتابع به النائب ما قام به الفنانين في بئر العبد وغيرها من المواقف ودور الفنون في دعم الدولة وفق رؤية مصر 2030.

وأضاف: ما حدث إهانة للفن المصري والفنانين عبر التاريخ ويمثل طمسا للدور الوطني الذي قام به رواد الإبداع، نقدم تهانينا لسيادتكم ونتمنى بحث ما ورد واتخاذ ما يلزم.​