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نقيب المهن التمثيلية يوجه رسالة لرياض عبدالستار في الجلسة العامة للبرلمان

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نقيب المهن التمثيلية يوجه رسالة لرياض عبدالستار في الجلسة العامة للبرلمان نقيب المهن التمثيلية يوجه رسالة لرياض عبدالستار في الجلسة العامة للبرلمان

مصراوي Masrawy

11:46 ص الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- مصراوي:

عرض رئيس مجلس النواب رسالة من نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي: جاء فيها "في الوقت الذي تحتفي فيه بمجلس النواب بدورته الجديدة ونهنئ المجلس ودور القوى الناعمة في مواجهة الأفكار الهدامة يخرج النائب رياض عبد الستار ويقول نصا (مش معقول يسقط شهداء ونترك فنانين يسعون في الأرض فسادا).

وقال زكي في رسالته: "النائب لا يقدر دور الفنون في تاريخ الأمم وفي عهد الفراعنة أوزوريس كان يغزو العالم بفنون مصر والمسرح مدرسة الفنون ومنبع القيم التي قامت عليه الحضارة الإغريقية ودور الفنون في المقاومة ورفع الروح المعنوية".

وقال زكي في رسالته: "لم يتابع به النائب ما قام به الفنانين في وغيرها من المواقف ودور الفنون في دعم الدولة وفق رؤية مصر 2030.

وأضاف: ما حدث إهانة للفن المصري والفنانين عبر التاريخ ويمثل طمسا للدور الوطني الذي قام به رواد الإبداع، نقدم تهانينا لسيادتكم ونتمنى بحث ما ورد واتخاذ ما يلزم.​

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