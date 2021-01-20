برلمانية تؤدي اليمين الدستورية.. وجبالي تمنياتي بالتوفيق والسداد

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أدت النائبة نشوي حامد الشريف عضو مجلس النواب اليمين الدستورية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن المادة 104 من الدستور تنص على يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وتابع رئيس المجلس حديثه: "أتمنى للنائبة التوفيق والسداد".​