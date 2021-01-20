رئيس البرلمان: تحية تقدير لأهل الفن ونعتذر إذا حدث سوء تفاهم

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، إنه باسمه واسم أعضاء المجلس يقدر الدور الذي يقوم به الفن في مصر على مر التاريخ، وهو ذو رسالة سامية، ويمثل القوة الناعمة والداعمة لمصر في المراحل التي مرت بها على مر العصور- بحسب بالجلسة المنعقدة الآن.

وقال وكيل المجلس النائب محمد أبوالعينين: "تحية إجلال وتقدير لأهل الفن من الشعراء والأدباء ولكل القوى الناعمة في مصر الذين يعبرون عن تراث حضاري نعتز به جميعا".

واختتم: "نحيي الفن، ونقدم الاعتذار إذا حدث سوء تفاهم، وسنتواصل معهم في القريب؛ لنبني رؤى تحقق الطموحات الثقافية".​