بالأسماء.. تحويل 6 ملايين جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، في تحويل القائمة العشرين من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 229 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير في بيان اليوم، إن المستحقات بلغت 385 ألفاً و 211 دولاراً، أي ما يعادل 6 ملايين و28 ألفاً و560 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وتلقي الوزير، تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة "أضغط هنا"، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.​

