خلال شهر.. تداول 521 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

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مصراوي Masrawy

السويس- حسام الدين أحمد:

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، تحقيق نسبة تداول بلغت 521 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر ديسمبر الماضي، بزيادة 29% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، وسجلت الصادرات 330 ألف طن بزيادة 72% عن الواردات خلال نفس الفترة العام الماضي..

وبلغ إجمالي الواردات 191 ألف طن، وسجلت الصادرات تفوق عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضي بنسبة زيادة 29% وتركزت الزيادة بمينائي سفاجا والسويس.

وأوضح مصدر ملاحي مسؤول بالهيئة في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن ميناء سفاجا شهد تداول 443 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 33% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية صادر 283 ألف ووارد 160 ألف طن.

بينما شهد ميناء السويس تداول 44 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 121% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية صادر 33 ألف طن ووارد 11 ألف طن، فيما شهد ميناء نويبع تداول 18 ألف طن بصادر 14 ألف طن ووارد 4 آلاف طن، كما شهد ميناء الزيتيات وصول 16 ألف طن بروبلين.