أخبار عاجلة

وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي عن عمر يناهز 72 عامًا -
السيسي يهنئ المنتخب الوطني لكرة اليد عقب صعوده لدور الثمانية في كأس العالم -
مالي: مقتل ستة جنود بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو -
الاتحاد الأوروبي يطالب شركات الأدوية بالشفافية بعد إعلانها عن تأخير تسليم اللقاحات -
إسرائيل "تغلق بإحكام" البلاد بسبب فيروس كورونا -
عقار مضاد للالتهابات يظهر فعالية في معالجة مرضى كورونا -
الأردن يتابع أوضاع 3 أسرى أردنيين مصابين بالفيروس في السجون الإسرائيلية -
اللجنة العسكرية الليبية تنفي تمديد مهلة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة -
"مسئولية المحافظات".. وزير الزراعة يعلق على أزمة عمال التشجير -
البرلمان يرفع جلسته لغدٍ الاثنين بحضور وزيري "القوى العاملة" و"الهجرة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

خلال شهر.. تداول 521 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

Print
خلال شهر.. تداول 521 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر خلال شهر.. تداول 521 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

مصراوي Masrawy

11:32 ص الأربعاء 20 يناير 2021

السويس- حسام الدين أحمد:

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، تحقيق نسبة تداول بلغت 521 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر ديسمبر الماضي، بزيادة 29% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، وسجلت الصادرات 330 ألف طن بزيادة 72% عن الواردات خلال نفس الفترة العام الماضي..

وبلغ إجمالي الواردات 191 ألف طن، وسجلت الصادرات تفوق عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضي بنسبة زيادة 29% وتركزت الزيادة بمينائي سفاجا والسويس.

وأوضح مصدر ملاحي مسؤول بالهيئة في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن ميناء سفاجا شهد تداول 443 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 33% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية صادر 283 ألف ووارد 160 ألف طن.

بينما شهد ميناء السويس تداول 44 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 121% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية صادر 33 ألف طن ووارد 11 ألف طن، فيما شهد ميناء نويبع تداول 18 ألف طن بصادر 14 ألف طن ووارد 4 آلاف طن، كما شهد ميناء الزيتيات وصول 16 ألف طن بروبلين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

شبكة عيون الإخبارية